امنیت و آرامش پایدار در ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با فرمانده و کارکنان مرزبانی استان به‌مناسبت هفته فراجا اظهار کرد: اقدامات خوبی در راستای توسعه تجهیزات مرزبانی انجام شده است و باید آمادگی‌ها در سطح مطلوب و بالا حفظ شود.

وی افزود: اقلیم و شرایط خاص آب‌وهوایی استان اردبیل اهمیت توجه به مناطق مرزی و آمادگی نیروهای مرزبانی را دوچندان کرده و لازم است نیازمندی‌های این مناطق به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اردبیل با تأکید بر حمایت از مرزبانان استان بیان کرد: پیگیر حل مشکلات و تأمین نیازمندی‌های مرزبانان هستیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

امامی یگانه امنیت پایدار را زیربنای توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی دانست و تصریح کرد: هر میزان امنیت در استان تقویت شود، زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود تهدیدات دشمن، مردم همواره پشتیبان نظام و نیروهای مسلح بوده‌اند و رزمندگان و نیروهای مدافع امنیت نیز با آمادگی در میدان حضور دارند.

استاندار اردبیل بر ضرورت رصد و مراقبت مستمر از مرزها تأکید کرد و افزود: در کنار پایش دائمی مناطق مرزی، باید پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی در نقاط مرزی نیز اتخاذ شود.

امامی یگانه گفت: دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر سناریوها و تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای همگانی است و همه بخش‌ها باید در مسیر حفظ امنیت و آرامش کشور همکاری و همراهی کنند.