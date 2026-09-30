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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان

دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان

شیروان- مردم شیروان در دویست و چهاردهمین شب از تجمعات شبانه، در میادین و خیابان برای دفاع از وطن حاضر شدند.

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کد مطلب 6964100

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