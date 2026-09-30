https://mehrnews.com/x3dcww ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵ کد مطلب 6964100 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵ دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان شیروان- مردم شیروان در دویست و چهاردهمین شب از تجمعات شبانه، در میادین و خیابان برای دفاع از وطن حاضر شدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6964100 کپی شد مطالب مرتبط شیروان کماکان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران عزیز دویست و پانزدهمین تجمع شبانه مردم شیروان با تأکید بر وحدت و همدلی دویست و شانزدهمین شب اجتماع خونخواهی رهبر شهید در شیروان گزارش میدانی خبرنگار مهر از تداوم حضور رشتیها در میدان حضور حماسی مردم شیروان در تجمعات شبانه ۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
نظر شما