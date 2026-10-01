https://mehrnews.com/x3dcRC ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹ کد مطلب 6964938 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹ دویست و پانزدهمین تجمع شبانه مردم شیروان با تأکید بر وحدت و همدلی شیروان- مردم شیروان در تجمع شبانهای دیگر بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6964938 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان اردوی «شب چراغ» ویژه شاعران نوجوان اسفراینی برگزار میشود روایت مهر از دویست و پانزده شب ایستادگی مردم رشت در میدان شیروان کماکان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران عزیز حضور حماسی مردم شیروان در تجمعات شبانه ۲۱۹ شب ایستادگی مردم شیروان در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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