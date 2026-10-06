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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۸

توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی جزیره شیف بوشهر

توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی جزیره شیف بوشهر

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات توسعه و نوسازی ۲ کیلومتر از شبکه داخلی آبرسانی جزیره شیف در حال اجراست که حدود ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه و نوسازی شبکه داخلی آب جزیره شیف در مجموع به طول ۲ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن با قطرهای ۹۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر در حال انجام است.

وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون ۹۰درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: توسعه و نوسازی شبکه داخلی آبرسانی جزیره شیف با هدف بهبود زیرساخت شبکه توزیع آب ؛ ارتقای وضعیت شبکه موجود و همچنین استفاده از تمام ظرفیت آب تولیدی در این جزیره در حال اجرا است.

توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی جزیره شیف بوشهر

بردستانی بیان کرد: اجرای طرح‌های توسعه و نوسازی شبکه‌های آبرسانی از جمله برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود وضعیت شبکه‌های توزیع آب در مناطق مختلف استان است.

کد مطلب 6969231

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