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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ریزش معدن کروم در فاریاب؛ احتمال حبس شدن کارگران قوت گرفت

ریزش معدن کروم در فاریاب؛ احتمال حبس شدن کارگران قوت گرفت

کرمان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان از ریزش معدن کروم بیدوئیه در شهرستان فاریاب و احتمال وجود افراد حبس شده در این معدن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، بعد از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر امروز حادثه ریزش معدن کروم بیدوئیه در شهرستان فاریاب به هلال احمر گزارش شد.

وی افزود: با اعلام حادثه در معدن کروم بیدوئیه در فاریاب، دو تیم عملیاتی هلال‌احمر فاریاب و جیرفت به همراه دو دستگاه آمبولانس و نجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: تا این لحظه ٢ نفر در محل ریزش معدن محبوس شده اند، اما هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیم‌های عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6968701

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