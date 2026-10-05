ریزش معدن کروم در فاریاب؛ احتمال حبس شدن کارگران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، بعد از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر امروز حادثه ریزش معدن کروم بیدوئیه در شهرستان فاریاب به هلال احمر گزارش شد.

وی افزود: با اعلام حادثه در معدن کروم بیدوئیه در فاریاب، دو تیم عملیاتی هلال‌احمر فاریاب و جیرفت به همراه دو دستگاه آمبولانس و نجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: تا این لحظه ٢ نفر در محل ریزش معدن محبوس شده اند، اما هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیم‌های عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.