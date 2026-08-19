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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

حادثه در معدن زغالسنگ راور؛ جان باختن یک کارگر در حین فعالیت

حادثه در معدن زغالسنگ راور؛ جان باختن یک کارگر در حین فعالیت

کرمان- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راور از جان باختن یکی از کارگران معدن زغالسنگ همکار این شهرستان در حین کار کردن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان ارثیا، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۳ امروز یکی از کارگران معدن زغالسنگ همکار جان خود را در حین فعالیت از دست داد.

وی ضمن تسلیت به خانواده و همکاران این کارگر افزود: بلافاصله پس از دریافت این خبر، تیم‌های تخصصی و کارشناسی برای بررسی علت و ابعاد درگذشت این کارگر به محل اعزام شدند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راور با بیان اینکه هیچ حادثه ای اعم از انفجار یا ریزش در معدن مذکور رخ نداده تصریح کرد: جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌ توسط کارشنان اداره کل کار، صمت، نظام مهندسی و دیگر مسئولان ذیربط اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6921753

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