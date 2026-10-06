به گزارش خبرنگار مهر، یونس بامری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۳ فقره انشعاب غیرمجاز پس از شناسایی و بررسی در روستاهای فیروزآباد و چاهفتاری بخش کلاتان قطع شده و فرآیند تشکیل پرونده برای تبدیل این انشعابات به انشعاب مجاز در حال انجام است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بمپور افزود: ساماندهی انشعابات غیرمجاز، ضمن کمک به کاهش هدررفت آب در شبکه، زمینه توزیع عادلانه‌تر آب را فراهم کرده و از تضییع حقوق مشترکانی که به‌صورت قانونی از شبکه آب استفاده می‌کنند، جلوگیری خواهد کرد.

وی تأکید کرد: صیانت از منابع آبی و حفظ حقوق مشترکان از اولویت‌های آبفا است و شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز نیز در همین مسیر دنبال می‌شود.

بامری بیان کرد: همچنین با ادامه این روند، انتظار می‌رود بخشی از هدررفت آب در شبکه کاهش یافته و امکان مدیریت بهتر منابع و تأمین پایدارتر آب برای مشترکان فراهم شود؛ ساماندهی انشعابات غیرمجاز در مناطق روستایی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ منابع محدود آبی و تقویت عدالت در بهره‌مندی از شبکه آب شرب داشته باشد.