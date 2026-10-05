نخستین مرکز کامپیوتر و هوش مصنوعی مدارس سیستان و بلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز کامپیوتر و هوش مصنوعی مدارس مجتمع آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه با حضور رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، غلامرضا زمانیان، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان دانشگاه و آموزش و پرورش و با هدف آموزش مهارت‌های نوین و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های آینده افتتاح شد.

این مرکز با هدف فراهم کردن زیرساخت آموزشی برای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های روز و تقویت مهارت‌های مورد نیاز آینده راه‌اندازی شده است.

آموزش مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، انیمیشن‌سازی و بازی‌سازی دیجیتال از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مرکز است که در کنار مهارت‌های فنی، خلاقیت، ایده‌پردازی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان را تقویت می‌کند.

این مرکز همچنین با فراهم کردن فرصت یادگیری و تجربه عملی، زمینه حرکت دانش‌آموزان از مصرف‌کننده فناوری به سمت یادگیری، خلاقیت و تولید محتوای دیجیتال را فراهم خواهد کرد.

راه‌اندازی این مرکز گامی در مسیر توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و آینده‌نگر در مدارس مجتمع آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه فناوری و هوش مصنوعی است.