امضای ترامپ، پای حکم تیرباران یک نظامی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اجرای حکم اعدام در حق نضال حسن یک روان شناس در ارتش آمریکا که باعث مرگ ۱۳ نفر در یک پایگاه نظامی شده بود موافقت کرد.

نضال حسن در سال ۲۰۰۹ با تیراندازی به سمت ۱۳ نفر آنها را در پایگاه نظامی فورت هود تگزاس به قتل رساند. این حمله ۳۰ زخمی نیز برجای گذاشت.

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و ترامپ با اجرای حکم اعدام از طریق تیرباران برای نضال مالک حسن موافقت کرده اند.

این نخستین حکم اعدام ارتش آمریکا از سال ۱۹۶۱ خواهد بود.