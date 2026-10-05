توجیه جدید ترامپ درباره قیمت بالای بنزین در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در توجیه ناکامی هایش ادعا کرد: آنچه اکنون باعث افزایش قیمت بنزین می‌ شود دیگر مسئله تنگه هرمز نیست، چرا که حجم بی‌ سابقه‌ ای از نفت تقریباً به‌صورت روزانه در حال عرضه به بازار است؛ بلکه موضوع اصلی «پالایشگاه‌ ها»ست؛ پالایشگاه‌ های روسیه که توسط اوکراین منهدم می‌شوند و پالایشگاه‌ های ما که در ایالت‌های دموکرات‌ نشین (ایالت‌ های آبی) همچون کالیفرنیا، توسط «دموکرات‌ های احمق» تعطیل می‌شوند.

تغییر در ادعاهای متنوع ترامپ در خصوص دلایل قیمت بالای بنزین در آمریکا آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در حالیست که وی اخیرا به منظور تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خود برای کنترل قیمت انرژی پس از ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرده بود: اوکراین موافقت کرده است که به تأسیسات انرژی روسیه حمله نکند. روسیه نیز متعهد شده است که همین رویه را در پیش گیرد! افزایش قیمت جهانی گازوئیل عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، نه ایران!