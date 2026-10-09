  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

پنتاگون: تیرباران نضال حسن به صورت زنده پخش می‌شود!

پنتاگون: تیرباران نضال حسن به صورت زنده پخش می‌شود!

پنتاگون از پخش زنده عملیات تیرباران یک نظامی آمریکایی محکوم به اعدام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که عملیات تیرباران نضال مالک حسن نظامی این کشور به اتهام قتل ۱۳ نفر در یک پایگاه نظامی به صورت علنی انجام می شود و زنده پخش خواهد شد.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نیز گفت: ما باید مطمئن شویم که مردم این عملیات را خواهند دید و علنی خواهد بود.

چند روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اجرای حکم اعدام در حق نضال حسن یک روان شناس در ارتش آمریکا که باعث مرگ ۱۳ نفر در یک پایگاه نظامی شده بود موافقت کرد.

نضال حسن در سال ۲۰۰۹ با تیراندازی به سمت ۱۳ نفر آنها را در پایگاه نظامی فورت هود تگزاس به قتل رساند. این حمله ۳۰ زخمی نیز برجای گذاشت.

سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا و ترامپ با اجرای حکم اعدام از طریق تیرباران برای نضال مالک حسن موافقت کرده اند.

این نخستین حکم اعدام ارتش آمریکا از سال ۱۹۶۱ خواهد بود.

کد مطلب 6972241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      9 3
      پاسخ
      دنیای عجیبی شده
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      10 15
      پاسخ
      دمش گرم خداوند در بهشت رو روش باز کنه که این جنایتکارها رو به درک واصل کرد.
    • بزرگمهر IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      14 13
      پاسخ
      مسلمانانی که در ارتش آمریکا خدمت می کنند، باید از او یاد بگیرند و قاتلان هموطنان و همکیشان خود در ارتش آمریکا را به درک واصل کنند.‌ قطعا نضال حسن کسانی را به درک واصل کرده که از کشتار و قتل عام مسلمانان با افتخار و لذت صحبت می‌کردند.‌ او آدمکش نیست، فقط مرتکب کشتن توله های شیطان شده است. شک نداریم که آن ۱۳ جنایتکاری که بدرک واصل شدند، صدها انسان بیگناه را به قتل رسانده بودند و خداوند منتقم با دستهای نضال حسن انتقام خون کشته شدگان مظلوم را از آن جنایتکاران گرفت. درود بر نضال حسن که فرمان خدا را
      • محمدرضا IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
        7 4
        خیلی عجیبه،بااینکه وحشیگری و هزاران مدرک مستند از جنایات دولت و ارتش تروریست آمریکا موجوده و برهمه مسجله اما موندم چطور یه عده دیس منفی میدن،
    • علی IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      8 10
      پاسخ
      درود بر این قهرمان از خود گذشته
    • FR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      9 4
      پاسخ
      طرف روانشناس بوده، یعنی هر روز مجبور بوده به اعترافات و جنایات نظامیان شیطان صفت، تروریست و کودکش آمریکایی گوش بدهد. جای تعجب ندارد که در نهایت نتوانسته بیش از این تحمل کند و تصمیم گرفته، در حد توان خود، جهان را از لوث وجود کثیف این شیاطین پاک کند! خداوند به او پاداش عمل خیرش را بدهد و آنرا کفاره ی گناهانش قرار دهد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها