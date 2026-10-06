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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

رویترز: محبوبیت ترامپ همچنان در پایین‌ترین سطح خود است

رویترز: محبوبیت ترامپ همچنان در پایین‌ترین سطح خود است

نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا از باقی ماندن محبوبیت ترامپ در پایین ترین سطح خود حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی این خبرگزاری نشان می دهد که بسیاری از رأی دهندگان آمریکایی از عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۲ درصد از آمریکایی ها عملکرد ترامپ را تأیید می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، رأی دهندگان لاتین‌ تبار به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۲۴ کمک شایانی کردند، چرا که او توانست نزدیک به نیمی از آرای آنان را به دست آورد؛ رقمی که در مقایسه با حدود یک ‌سومِ آرا در انتخابات ۲۰۲۰، افزایش چشمگیری داشت. با این حال، در ماه‌های اخیر و هم ‌زمان با دست‌ و پنجه نرم کردن آمریکایی‌ها با تورم فزاینده ناشی از تصمیم ترامپ برای آغاز تجاوز علیه ایران، حمایت از رئیس‌جمهور این کشور کاهش یافته است.

تنها ۲۴ درصد از آمریکایی های لاتین تبار از عملکرد ترامپ راضی هستند و این آمار کمترین میزان محبوبیت ترامپ میان آنها طی ۲ دوره ریاست جمهوری اش است. ۵۲ درصد از آنها گفته اند که قصد دارند در انتخابات میان دوره ای به دموکرات ها رأی دهند.

کد مطلب 6969247

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