پیشرفت ۵۳ درصدی فاز یک تاسیسات اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی» با اشاره به اهمیت راهبردی اراضی ۲۴۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی اظهار کرد: با توجه به نقش حیاتی این اراضی در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی (کانتینری و غیرکانتینری)، اجرای مرحله اول تاسیسات زیربنایی اراضی ۲۴۰۰ هکتاری از اواسط مرداد ماه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ این طرح با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای بندر شهید رجایی و تبدیل آن از نسل دوم به نسل سوم، تسهیل توسعه بلندمدت بندر با ایجاد منطقه لجستیکی- صنعتی در پسکرانه، تامین نیازهای بندر شهید رجایی به اراضی پشتیبانی و ارتقای ایمنی و محیط زیست بندر بی وقفه درحال اجرا است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در تشریح اقدامات فنی و روند اجرای این طرح افزود:‌ تاکنون خاک‌برداری کانال‌های هدایت سیلاب به میزان ۲.۷ میلیون متر مکعب،‌ اجرای دیوارکانال بتنی اصلی هدایت سیلاب به طول هفت کیلومتر، اجرای کانال بتنی فرعی جمع‌آوری آب سطحی به طول ۴ کیلومتر، اجرای ۲ دستگاه پل، خاک‌برداری شبکه معابر به میزان ۶۰۰ هزار متر مکعب در طول هشت کیلومتر ، اجرای بخشی از ساختمان‌های پست برق، اجرای ۲۴۴ عدد شمع سازه حفاظتی دکل‌های برق فشار قوی، احداث دیوار پیرامونی به طول ۴ کیلومتر، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۲.۵ کیلومتر انجام شده است.

محمدحسینی تختی مدت زمان اجرای این طرح را ۳۰ ماه اعلام کرد و یادآور شد: تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵، عملیات اجرایی این طرح به پیشرفت فیزیکی ۵۳.۵ درصدی رسیده و روند اجرای سایر بخش‌ها نیز مطابق برنامه زمان‌بندی درحال انجام است.