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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

تداوم هوای پاک در مشهد

تداوم هوای پاک در مشهد

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۳۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت «پاک» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۳۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت «پاک» است. شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۵۶ ایستاده که در محدوده «قابل قبول» قرار می‌گیرد.

بر اساس نمودار ایستگاه‌ها، ایستگاه‌های آوینی، کریمی، خیام شمالی و مفتح با رنگ سبز در وضعیت پاک قرار دارند. سایر ایستگاه‌ها از جمله چمن، سرافرازان، هفت‌حوض، الهیه، ماشین‌ابزار، ساختمان و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) هستند.

اگر قصد پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری یا ورزش در بوستان‌های شهر را دارید، امروز فرصت مناسبی است.

کد مطلب 6969320

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