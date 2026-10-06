تداوم هوای پاک در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۳۵ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت «پاک» است. شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۵۶ ایستاده که در محدوده «قابل قبول» قرار می‌گیرد.

بر اساس نمودار ایستگاه‌ها، ایستگاه‌های آوینی، کریمی، خیام شمالی و مفتح با رنگ سبز در وضعیت پاک قرار دارند. سایر ایستگاه‌ها از جمله چمن، سرافرازان، هفت‌حوض، الهیه، ماشین‌ابزار، ساختمان و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) هستند.

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