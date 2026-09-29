شاخص کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت لحظهای هوای این کلانشهر هماکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته که نشاندهنده وضعیت زرد و قابل قبول است.
همچنین شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذشته به عدد ۷۱ رسیده و در شرایط سالم قرار دارد.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه ماشین ابزار با عدد شاخص ۱۱۵ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
ایستگاههای امامیه و مفتح با شاخص کیفی ۴۵ ای.کیو.آی در وضعیت پاک قرار دارند. دیگر ایستگاههای شهر در شرایط قابل قبول گزارش شده است.
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