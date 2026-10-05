هوای مشهد در سیزدهمین روز پاییز پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) در حال حاضر روی عدد ۴۲ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت «پاک» است.

شاخص ۲۴ ساعته نیز روی عدد ۱۰۰ ایستاده که در محدوده «قابل قبول» قرار می‌گیرد.

ایستگاه ماشین‌ابزار تنها ایستگاه قرمز (ناسالم برای همه افراد) شهر است.

ایستگاه‌های چمن، سرافرازان، الهیه و ساختمان هم در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار دارند. ایستگاه‌های آوینی، امامیه، کریمی، خیام شمالی، مفتح، هفت‌حوض، تقی‌آباد و صدف در وضعیت زرد (قابل قبول) هستند.