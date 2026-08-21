  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

ژاپن به قمر مریخ سفر می کند

ژاپن به قمر مریخ سفر می کند

ماموریت بلندپروازانه ژاپن برای جمع آوری و بازگرداندن نمونه از یکی از قمر های مریخ ۲۰ اکتبر سال جاری میلادی  انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، کاوشگرMMX که با همکاری آژانس های فضایی آمریکا، اتحادیه اروپا، چند دانشگاه و شرکت فناوری ساخته شده احتمالا به اکتشاف سرمنشا منظومه شمسی و حیات روی زمین منجر می شود.

سازمان هوا فضای ژاپن( JAXA) اعلام کرد موشک H3 همراه MMX در ساعت ۴:۴۱ دقیقه ۲۰ اکتبر به وقت محلی ژاپن ازمرکز فضایی تانگاشیما به فضا پرتاب می شود.

این فضاپیما به مدت سه سال در مدار مریخ باقی می ماند و سعی می کند روی قمر فوبوس این سیاره فرود بیاید. این فضاپیما حداقل ۱۰ گرم از مواد موجود روی سطح قمر را جمع آوری می کند و از سوی دیگر کاوشگر IDEFIX روی سطح مشاهداتی انجام می دهد.

علاوه برآن این ابزار فضایی قمر Demios مریخ را نیز رصد می کند اما روی آن فرود نمی آید. کپسول بازگرداندن نمونه به زمین در ۲۰۳۱ میلادی در استرالیا فرود می آید.

آژانس هوافضای ژاپن امیدوار است این ماموریت شیوه تشکیل مریخ و قمرهایش را توضیح دهد. همچنین این سازمان اعلام کرد در این ماموریت امکان استفاده از فوبوس به عنوان یک ایستگاه فضایی طبیعی نیز بررسی می شود.

کد مطلب 6922746
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها