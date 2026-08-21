ژاپن به قمر مریخ سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، کاوشگرMMX که با همکاری آژانس های فضایی آمریکا، اتحادیه اروپا، چند دانشگاه و شرکت فناوری ساخته شده احتمالا به اکتشاف سرمنشا منظومه شمسی و حیات روی زمین منجر می شود.

سازمان هوا فضای ژاپن( JAXA) اعلام کرد موشک H3 همراه MMX در ساعت ۴:۴۱ دقیقه ۲۰ اکتبر به وقت محلی ژاپن ازمرکز فضایی تانگاشیما به فضا پرتاب می شود.

این فضاپیما به مدت سه سال در مدار مریخ باقی می ماند و سعی می کند روی قمر فوبوس این سیاره فرود بیاید. این فضاپیما حداقل ۱۰ گرم از مواد موجود روی سطح قمر را جمع آوری می کند و از سوی دیگر کاوشگر IDEFIX روی سطح مشاهداتی انجام می دهد.

علاوه برآن این ابزار فضایی قمر Demios مریخ را نیز رصد می کند اما روی آن فرود نمی آید. کپسول بازگرداندن نمونه به زمین در ۲۰۳۱ میلادی در استرالیا فرود می آید.

آژانس هوافضای ژاپن امیدوار است این ماموریت شیوه تشکیل مریخ و قمرهایش را توضیح دهد. همچنین این سازمان اعلام کرد در این ماموریت امکان استفاده از فوبوس به عنوان یک ایستگاه فضایی طبیعی نیز بررسی می شود.