نهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت برخط و مجازی جمعی از سفرا و نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور برگزار شد.



در این نشست که با موضوع صادرات محصولات کشاورزی و باغی برگزار گردید، به مهمترین چالش ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای هدف پرداخته شد.



معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه بیان داشت به علت محدودیت های ایجاد شده، بازارهای هدف برخی از محصولات ما تغییر پیدا کرده که در این باره با همکاری دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سفیران و نمایندگان ما در کشورهای مختلف مشکلات و ظرفیت ها این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.



حمید قنبری ایستایی در مرزها و تاثیر بر کیفیت محصولات، تعرفه گذاری کشورهای هدف و رقابت برخی کشورها در اشغال سهم صادراتی محصولات کشاورزی کشورمان را از موضوعات مورد بررسی در این نشست بر شمرد و تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری سفیران و نمایندگی های کشورمان با دستگاه های مسئول، سازوکارها و ماموریت هایی برای پیگیری این موضوعات در دستور کار قرارگرفته است.