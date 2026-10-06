به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی‌هزاروندی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نشست شورای گسترش آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با حضور مدیران‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کرمانشاه، فارس، همدان، هرمزگان و چهارمحال‌وبختیاری به‌صورت وبیناری برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، طرح‌های پیشنهادی مراکز هیئت‌امنایی استان‌ها بررسی و ارزیابی شد و طرح‌های توجیهی مراکز هیئت‌امنایی خواهران اندیمشک، شوشتر و گتوند از استان خوزستان به تصویب شورای گسترش آموزش سازمان رسید.

ملایی‌هزاروندی با اشاره به تصویب این طرح‌ها، اظهار کرد: توسعه مراکز هیأت‌امنایی با هدف گسترش ظرفیت آموزش‌های مهارتی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای مهارتی شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

وی افزود: مراکز هیئت‌امنایی با ایجاد زمینه مشارکت بیشتر بخش‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در مدیریت و توسعه آموزش‌های مهارتی، زمینه ارتباط نزدیک‌تر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار را فراهم می‌کنند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان بیان کرد: رویکرد اصلی در راه‌اندازی این مراکز، حرکت از آموزش صرف به سمت مراکز مهارت‌محور، مشارکت‌پذیر و متصل به صنعت و اشتغال است.