به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی‌هزاروندی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان رامشیر با قدردانی از دغدغه‌مندی مسئولان نسبت به موضوع مهارت‌آموزی جوانان، اظهار کرد: توجه به آموزش‌های مهارتی می‌تواند زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر جوانان در حوزه اشتغال و کارآفرینی باشد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی افزود: با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت می‌توان زمینه اجرای طرح‌های بزرگ اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی را فراهم کرد و آموزش‌های مهارتی را متناسب با نیازهای واقعی بازار کار توسعه داد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با اشاره به اینکه حدود ۵۵ درصد ورودی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تقویت پیوند میان آموزش‌های دانشگاهی و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار است و باید برای ارتقای مهارت و توانمندسازی این گروه برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

ملایی‌هزاروندی با بیان اینکه در نظام بودجه‌ریزی توجه کافی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نشده است، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان آمادگی دارد با همکاری و مساعدت استانداری، تا پایان سال جاری یک کارگاه مهارت‌آموزی جدید و متناسب با نیاز بازار کار در شهرستان رامشیر راه‌اندازی کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی و صنایع برای توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و بیان داشت: به دنبال اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مهارتی با سایر دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان هستیم تا از امکانات موجود برای ارتقای مهارت نیروی انسانی و پاسخگویی به نیاز بازار کار استفاده شود.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان افزود: آموزش و پرورش شهرستان نیز می‌تواند برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان از فضای مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای رامشیر استفاده کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه آشنایی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را فراهم سازد.

ملایی‌هزاروندی در ادامه بر ضرورت تدوین سند مهارت شهرستان رامشیر تأکید کرد و گفت: فرماندار شهرستان به عنوان رئیس گروه توسعه مهارت باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، صنایع و سایر ظرفیت‌های شهرستان، سند مهارت را تدوین و این سند را به سند اشتغال شهرستان پیوند دهد.

وی بیان کرد: تدوین سند مهارت و اتصال آن به سند اشتغال می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها، نیازهای واقعی بازار کار و اولویت‌های مهارتی شهرستان کمک کرده و مبنایی برای برنامه‌ریزی هدفمند در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی رامشیر باشد.