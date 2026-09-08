تشکیل کنسرسیوم مهارت راهکار اساسی توسعه اشتغال در امیدیه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملاییهزاروندی عصر امروز سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان امیدیه اظهار کرد: راهبرد آموزش مهارتی ماهیتی فرادستگاهی دارد و دستگاههای اجرایی باید برای توانمندسازی نیروی انسانی با این اداره کل همافزایی داشته باشند.
وی افزود: یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان موضوع اشتغال است که آموزشهای فنیوحرفهای نقش مؤثری در پاسخگویی به نیاز بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی دارد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان تصریح کرد: در مراکز آموزش فنیوحرفهای ظرفیت قابل توجهی برای تربیت نیروی انسانی ماهر وجود دارد که در صورت تأمین تجهیزات بهروز و مواد مصرفی مورد نیاز کارگاهها، میتوان این ظرفیت را بیش از پیش در مسیر کارآفرینی به کار گرفت.
ملاییهزاروندی عنوان کرد: ۱۹ گروه هدف زیر پوشش آموزشهای مهارتی قرار دارند و آموزشها باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار تدوین شوند؛ ضمن اینکه موضوع مشاغل آینده و آینده مشاغل باید به عنوان یک مقوله جدی در سیاستگذاریهای مهارتی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: تشکیل کنسرسیوم مهارت میتواند زمینه مناسبی برای تقویت زیرساختهای آموزشی، بهروزرسانی تجهیزات کارگاهی و استفاده مشترک از ظرفیتهای موجود فراهم کند و در این میان شهرداریها نیز میتوانند نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی ایفا کنند.
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