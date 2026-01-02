به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی عصر امروز جمعه در جریان سفر یک‌روزه به خوزستان از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای دشت آزادگان بازدید کرد و بر تقویت زیرساخت‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های منطقه تأکید داشت.

محمدی در این بازدید که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و با همراهی مجید داغری رئیس مجمع نمایندگان خوزستان و نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس و شهرام ملایی هزاروندی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان انجام شد، اظهار کرد: زیرساخت‌های این مرکز مناسب است و استعداد انسانی و ظرفیت بالای جوانان منطقه، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری جدی‌تر در نوسازی تجهیزات و گسترش آموزش‌های مهارتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی خصوصی، آموزشگاه‌های آزاد و استفاده از مربیان توانمند، رشته‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی منطقه توسعه یابد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه تصریح کرد: با توجه به اینکه دشت آزادگان از مناطق مهم نفتی کشور است، آموزش‌های تخصصی مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کنار آموزش‌های عمومی مورد نیاز مردم از جمله تأسیسات، برق و مکانیک خودرو در اولویت قرار دارد.

محمدی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مرحله نخست، سه میلیارد تومان برای دو شهرستان دشت آزادگان و هویزه تخصیص یافته که حدود یک میلیارد تومان آن صرف خرید تجهیزات شده و هفته آینده تحویل می‌شود و دو میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع مسئولیت اجتماعی ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌ها تأمین خواهد شد. همچنین منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تا پایان سال اختصاص می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت انجام کار جهادی در مناطق محروم خاطرنشان کرد: نیاز مردم منطقه به مهارت‌آموزی بالاست و تقویت نیروی کار ماهر می‌تواند پاسخگوی نیاز صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی، تجارت، گردشگری و صنایع نفت و گاز باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور بیان کرد: افزایش تنوع مهارت‌ها برای نسل جوان نقش مؤثری در کاهش بیکاری دارد، چراکه بخش قابل توجهی از کارجویان این مناطق با کمبود مهارت مواجه هستند.

در ادامه این بازدید، مجید داغری نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور معاون وزیر اظهار کرد: این مرکز در سال‌های گذشته از بزرگ‌ترین و بهترین مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان بوده اما به مرور زمان به دلیل کاهش نیروی انسانی و فرسودگی تجهیزات با مشکلاتی مواجه شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود با این بازدید و حمایت‌های انجام‌شده، نیروی انسانی تکمیل، تجهیزات مرکز به‌روز و این مجموعه بار دیگر به جایگاه شایسته خود در استان بازگردد.