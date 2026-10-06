بسطامی: تشکیل بانک اطلاعاتی ۲۶۳۲ معدن کشور در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بسطامی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در محلات اظهار کرد:کشور از منابع ارزشمند معدنی برخوردار است، اما داده‌های اکتشافی موجود کامل نیست و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزشمند کشور هنوز به‌طور دقیق شناسایی نشده است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: حدود ۲ هزار و ۶۳۲ معدن سنگ در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۸۴۰ معدن سهم استان مرکزی است و نزدیک به ۲۳۰ معدن نیز در این استان فعال هستند.

وی با تاکید بر اینکه این بانک اطلاعاتی ذخایر، کیفیت، وضعیت استخراج و مشکلات هر معدن راشناسایی تا برای رفع چالش‌های این بخش راهکار تخصصی و متناسب ارائه شود افزود: بخشی از معادن کشور با مشکلات مختلفی از جمله پایان یافتن ذخیره، مسائل فنی، مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، محیط زیست، منابع طبیعی و نبود بازار مواجه هستند و برای حل این مشکلات نمی‌توان نسخه واحدی برای همه معادن تجویز کرد.

بسطامی ادامه داد: در جلسات متعدد با انجمن سنگ ایران پیشنهاد شد برای حل مشکلات معادن سنگ، برنامه‌ای جامع تدوین شود که این موضوع در شورای عالی معادن نیز مطرح و تصویب شد تا نظام مهندسی معدن و انجمن سنگ ایران نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و قابل اتکا از معادن سنگ کشور اقدام کنند.

وی گفت: اطلاعات موجود درباره معادن سنگ در بسیاری از موارد کاربرد لازم را ندارد و باید اطلاعات دقیق و به‌روز درباره میزان و نوع ذخیره، کیفیت سنگ، وضعیت استخراج، ایمنی، فناوری، برندینگ و شرایط اقتصادی هر معدن جمع‌آوری و دسته‌بندی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور تأکید کرد: اگر معدنی مشکل بازار دارد باید برای بازار آن راهکار پیدا شود، اگر معدن دیگری با دستگاه‌های اجرایی مشکل دارد باید این موانع برطرف شود و در مورد معادنی که با مشکل ذخیره یا مسائل فنی مواجه هستند نیز باید راهکار متناسب ارائه شود.

وی با اشاره به اجرای طرح پایش معادن در استان مرکزی اظهار کرد: به صورت پایلوت و با دستور معاونت معدنی، پایشی در معادن شازند و محلات انجام شد که خروجی بسیار خوبی داشت و بنا داریم این تجربه را در سایر مناطق کشور نیز تعمیم دهیم.

بسطامی بر ضرورت توجه به فناوری و بهره‌وری در صنعت سنگ تأکید کرد و گفت: این صنعت امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری، داده‌های دقیق، ماشین‌آلات مناسب، آموزش نیروی انسانی، کاهش ضایعات و توسعه بازارهای صادراتی نیاز دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور ادامه داد: نباید تنها آنچه را که در سطح زمین مشاهده می‌کنیم استخراج و بخش دیگری از ذخایر را رها کنیم؛ بلکه باید در معادن سنگ تزئینی نیز همانند معادن فلزی، اکتشافات دقیق‌تر و شناسایی ذخایر زیرسطحی مورد توجه قرار گیرد.

وی استفاده از روش‌های نوین استخراج زیرزمینی را ضروری دانست و گفت: روش‌هایی مانند اتاق و پایه در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید در مناطقی که سنگ از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است، از این ظرفیت‌ها برای بهره‌برداری اصولی و کاهش اتلاف منابع استفاده کنیم.

بسطامی مدیریت باطله را یکی از چالش‌های مهم صنعت سنگ دانست و اظهار کرد: نگاه سنتی به باطله‌های معادن سنگ باید تغییر کند، چراکه بسیاری از موادی که در گذشته باطله محسوب می‌شدند، قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تبدیل شدن به محصولات اقتصادی را دارند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از سنگ گوهره گفت: بخشی از ضایعات این سنگ که در گذشته با عنوان محلی «پوست ماری» دور ریخته می‌شد، توسط خریداران خارجی خریداری و در فرآیندهای جدید به محصولی با ارزش اقتصادی بالاتر تبدیل شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور افزود: این تجربه نشان می‌دهد برندسازی، خلاقیت و شناخت بازار می‌تواند ارزش اقتصادی محصولات صنعت سنگ را افزایش دهد و باید از این ظرفیت‌ها برای حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی استفاده کرد.

وی با تأکید بر آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن برای همکاری با فعالان صنعت سنگ گفت: نظام مهندسی معدن خود را تنها یک مجموعه تخصصی و نظارتی نمی‌داند، بلکه در ارتقای دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و حل مسائل بخش معدن در کنار فعالان این صنعت خواهد بود.

بسطامی تاکید کرد: هدف نهایی این است که صنعت سنگ ایران تنها به استخراج از معادن محدود نشود، بلکه نام و اعتبار ایران در بازارهای جهانی با محصولات باکیفیت، فرآوری، فناوری، برندسازی و صادرات قدرتمند شناخته شود.