ورود بازرسی کل استان مرکزی به حادثه معدن مس محمدآباد محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین افضلی، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان این حادثه، اظهار کرد: در پی وقوع این رخداد تلخ، پروندهای در بازرسی کل استان تشکیل شده است و ابعاد مختلف آن با دقت زیر ذرهبین کارشناسی قرار میگیرد.
وی افزود: بازرسی کل استان در این پرونده به صورت قاطع عمل خواهد کرد و در صورت احراز هرگونه ترک فعل یا قصور از سوی عوامل مربوطه، متخلفان به مراجع قضایی و اداری معرفی خواهند شد.
صدور دستور توقف فعالیتهای مخاطرهآمیز
همچنین بنا بر اعلام مراجع قضایی شهرستان محلات، پس از بررسیهای اولیه بازرسان کار که وجود مخاطرات فوری برای شاغلان این معدن را تأیید کرد، دادستان محلات دستور توقف فعالیت بخشهای حادثهخیز را صادر کرد.
این دستور قضایی در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون کار و با پیگیری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محلات اجرایی شده است.
بنا بر این گزارش، نمایندگان نیروی انتظامی، بازرس کار و مدیران شرکت بهرهبردار هنگام اجرای دستور قضایی در محل معدن حضور داشتند و مقرر شد فعالیت بخشهای مشمول این دستور تا زمان رفع کامل نواقص ایمنی و تأیید مراجع ذیصلاح، متوقف باقی بماند.
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