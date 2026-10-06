ثبت بیش از ۲ هزار حادثه فاضلاب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفا، احمد صارمی مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب آبفای منطقه ۲ تهران از ثبت ۲ هزار و ۱۳ مورد حادثه در شبکه و انشعابات فاضلاب طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۴۸۹ کیلومتر از شبکه فاضلاب شست‌وشو و ۹۵ کیلومتر نیز ویدئومتری شده است.

صارمی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۷۰۵ مورد حادثه در انشعابات و ۳۰۸ مورد حادثه در شبکه فاضلاب ثبت شده است.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه فاضلاب ۷۴ دقیقه و متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات ۵۲ دقیقه بوده است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب آبفای منطقه ۲ تهران ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۴۸۹ کیلومتر از شبکه فاضلاب شست‌وشو شده که این میزان از برنامه پیش‌بینی‌شده برای این مدت بیشتر بوده است.

صارمی با اشاره به اجرای عملیات ویدئومتری شبکه گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، ۹۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب ویدئومتری شده است که با استفاده از این روش، نقاط آسیب‌پذیر و حادثه‌خیز شبکه شناسایی می‌شوند و امکان رفع مشکلات پیش از تبدیل شدن به حوادث گسترده‌تر فراهم می‌شود.

وی همچنین از بازسازی و نوسازی یک‌هزار و ۵۳ متر از شبکه فاضلاب در این مدت خبر داد و گفت: برنامه پیش‌بینی‌شده برای بازسازی و نوسازی شبکه در نیمه نخست سال ۷۸۰ متر بود.

به گفته صارمی، یکی دیگر از عوامل ایجاد اختلال در شبکه فاضلاب، نفوذ و رشد ریشه گیاهان و درختان است که در همین راستا طی شش‌ماهه نخست امسال ۳۱۱ مورد عملیات حذف ریشه از شبکه و انشعابات فاضلاب انجام شده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر زمان رسیدگی به حوادث اظهار کرد: نواحی یک و دو از طریق یک پست امداد فاضلاب خدمات دریافت می‌کنند و شرایط ترافیکی در این محدوده‌ها می‌تواند بر زمان حضور نیروهای امدادی و رسیدگی به حوادث اثرگذار باشد.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب آبفای منطقه ۲ تهران گفت: مجموعه اقداماتی از جمله شست‌وشوی دوره‌ای، ویدئومتری، بازسازی و نوسازی شبکه و حذف عوامل ایجادکننده گرفتگی با هدف کاهش حوادث و افزایش پایداری شبکه فاضلاب انجام می‌شود.