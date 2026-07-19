۲.۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب کرمانشاه با ربات پایش شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک ماه گذشته بیش از ۲.۵ کیلومتر از خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع‌آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با بهره‌گیری از تجهیزات ویدئومتری و ربات‌های بازرسی مورد پایش و عیب‌یابی قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات در محله‌های شهرک آبادانی و مسکن، جهاد، معلم، تکاور، ظفر، بهداری، دیزل‌آباد، فرهنگیان فاز ۲ و کارمندان اجرا شد و وضعیت فنی شبکه در این مناطق به‌صورت دقیق بررسی و نواقص شناسایی‌شده رفع شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه هدف از اجرای این طرح را شناسایی گرفتگی‌ها، شکستگی‌های پنهان خطوط و بررسی وضعیت انشعابات عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوری ویدئومتری امکان تشخیص دقیق آسیب‌های زیرسطحی را بدون نیاز به حفاری‌های گسترده فراهم می‌کند.

سلطانیان تصریح کرد: بهره‌گیری از این فناوری علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، موجب مدیریت بهتر ترافیک شهری، افزایش سرعت شناسایی مشکلات و ارتقای دقت در انجام تعمیرات موضعی شبکه فاضلاب می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای بهره‌برداری فاضلاب، خاطرنشان کرد: پایش مستمر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سایر مناطق شهر نیز ادامه خواهد داشت تا با شناسایی به‌موقع نواقص زیرساختی، از بروز حوادث، آسیب به شبکه و پس‌زدگی فاضلاب جلوگیری شود.