تصفیه ۷.۲ میلیون مترمکعب فاضلاب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با تشریح عملکرد بخش فاضلاب آبفای استان در ۶ ماهه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در تأسیسات تصفیه‌خانه‌های استان تصفیه شده است.

وی افزود: این فرآیند با هدف حفاظت از محیط زیست، مدیریت بهداشتی فاضلاب، بازگردانی آب و استفاده بهینه از منابع آبی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از نصب نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ انشعاب جدید فاضلاب در استان طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: توسعه شبکه و افزایش دسترسی مشترکان به خدمات فاضلاب از محورهای مهم فعالیت آبفای استان است.

علمدار ادامه داد: توسعه انشعابات فاضلاب علاوه بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی، در جمع‌آوری اصولی فاضلاب، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق مختلف نقش دارد.

وی مدیریت صحیح فاضلاب و توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه آن را از الزامات توسعه پایدار استان دانست و خاطرنشان کرد: آبفای یزد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند ارائه خدمات را متناسب با نیاز مناطق مختلف استان دنبال کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تصریح کرد: تصفیه فاضلاب علاوه بر آثار بهداشتی و زیست‌محیطی، زمینه استفاده مجدد از آب بازیافتی در بخش‌های مجاز را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و تقویت مدیریت منابع آبی استان مؤثر باشد.

علمدار در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات فاضلاب و بهره‌گیری از ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، همزمان با توسعه شبکه و انشعابات، از برنامه‌های مهم آبفای استان برای ارتقای کیفیت خدمات و حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب و آب بازیافتی است.