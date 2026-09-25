به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صدرائیه، با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های آب و فاضلاب در برابر تغییرات جوی اظهار کرد: مدیریت تطبیقی، رویکرد آبفای منطقه ۲ برای مواجهه با شرایط متغیر و پیامدهای احتمالی افزایش بارندگی‌هاست.

وی افزود: شست‌وشوی شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب، اطمینان از آماده‌به‌کاری شیرآلات و تأسیسات، سرویس و اورهال ماشین‌آلات سنگین و تقویت آمادگی تیم‌های عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۲ تهران با اشاره به پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید گفت: یکی از پیامدهای بارندگی می‌تواند ایجاد سیلاب و آب‌شستگی در برخی نقاط باشد که احتمال آسیب به خطوط لوله و شبکه توزیع آب را افزایش می‌دهد.

صدرائیه ادامه داد: پیش از وقوع شرایط بحرانی، وضعیت تجهیزات، ماشین‌آلات و تأسیسات بررسی و برای سناریوهای مختلف آمادگی لازم ایجاد می‌شود تا زمان واکنش در هنگام وقوع حوادث کاهش یابد.

وی مخازن آبرسانی اضطراری را یکی از ظرفیت‌های مهم در مدیریت شرایط اضطراری دانست و گفت: تمامی مخازن آبرسانی اضطراری در محدوده آبفای منطقه ۲ به شبکه متصل هستند تا در صورت نیاز برای حفظ و تقویت پایداری شبکه آبرسانی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرعامل آبفای منطقه ۲ تهران با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروی انسانی افزود: برگزاری مانورها و تمرین‌های عملیاتی با هدف افزایش آمادگی پرسنل، ارتقای هماهنگی میان واحدها و افزایش سرعت واکنش تیم‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.

صدرائیه خاطرنشان کرد: آبفای منطقه ۲ با تکیه بر مدیریت تطبیقی، آمادگی خود را متناسب با شرایط و سناریوهای احتمالی به‌صورت مستمر بازبینی و به‌روزرسانی می‌کند تا با تغییر شرایط جوی، استمرار خدمات‌رسانی و پایداری شبکه آب و فاضلاب حفظ شود.