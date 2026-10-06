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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

سهم ۶۱ درصدی گران‌فروشی از تخلفات حمل‌ونقل

سهم ۶۱ درصدی گران‌فروشی از تخلفات حمل‌ونقل

در جریان ۳ هزار و ۳۳۲ بازرسی از بخش حمل‌ونقل کالا و مسافر در نیمه نخست امسال، ۵۴۱ پرونده تخلف تشکیل شد که گران‌فروشی با سهم ۶۱ درصدی، پرتکرارترین تخلف شناسایی‌شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زرین‌گل، مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح عملکرد بازرسی و نظارت ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳ هزار و ۳۳۲ مورد بازرسی از بخش حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کالا و مسافر در استان‌های کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی افزود: در پی این بازرسی‌ها، ۵۴۱ فقره پرونده تخلف به ارزش مجموع ۷۷۴ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۱۸۴ ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

زرین‌گل با اشاره به عناوین تخلفات شناسایی‌شده گفت: گران‌فروشی با ۳۵۶ مورد، بیشترین سهم را در میان تخلفات شناسایی‌شده به خود اختصاص داده و حدود ۶۱ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: «عدم درج قیمت و نصب نرخنامه» نیز با ۱۵۴ مورد تخلف، دومین عنوان پرتکرار در بازرسی‌های انجام‌شده در این بخش بوده و حدود ۲۶ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در جریان بازرسی‌ها همچنین ۷۵ مورد سایر تخلفات شناسایی شده که حدود ۱۳ درصد از مجموع تخلفات را به خود اختصاص داده است.

زرین‌گل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در برخی پرونده‌ها بیش از یک عنوان تخلف وجود داشته است، در مجموع ۵۸۵ عنوان تخلف در جریان بازرسی‌های انجام‌شده شناسایی شد و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی قانونی به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر، رعایت ضوابط مربوط به نرخ خدمات، درج و نصب نرخنامه و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مهم‌ترین محورهای نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این بخش است.

کد مطلب 6969561
سمیه رسولی

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