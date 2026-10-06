به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زرین‌گل، مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح عملکرد بازرسی و نظارت ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳ هزار و ۳۳۲ مورد بازرسی از بخش حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کالا و مسافر در استان‌های کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی افزود: در پی این بازرسی‌ها، ۵۴۱ فقره پرونده تخلف به ارزش مجموع ۷۷۴ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۱۸۴ ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

زرین‌گل با اشاره به عناوین تخلفات شناسایی‌شده گفت: گران‌فروشی با ۳۵۶ مورد، بیشترین سهم را در میان تخلفات شناسایی‌شده به خود اختصاص داده و حدود ۶۱ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: «عدم درج قیمت و نصب نرخنامه» نیز با ۱۵۴ مورد تخلف، دومین عنوان پرتکرار در بازرسی‌های انجام‌شده در این بخش بوده و حدود ۲۶ درصد از مجموع تخلفات را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در جریان بازرسی‌ها همچنین ۷۵ مورد سایر تخلفات شناسایی شده که حدود ۱۳ درصد از مجموع تخلفات را به خود اختصاص داده است.

زرین‌گل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در برخی پرونده‌ها بیش از یک عنوان تخلف وجود داشته است، در مجموع ۵۸۵ عنوان تخلف در جریان بازرسی‌های انجام‌شده شناسایی شد و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی قانونی به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: بازرسی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر، رعایت ضوابط مربوط به نرخ خدمات، درج و نصب نرخنامه و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از مهم‌ترین محورهای نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این بخش است.