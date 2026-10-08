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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

فراخوان بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

فراخوان بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

فراخوان ثبت‌نام بنگاه‌های اقتصادی متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت و دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، با اعلام آغاز فراخوان بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: این رویداد پس از ربع قرن برگزاری، به یکی از برنامه‌های مهم ملی در زمینه شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شده و امسال وارد بیست‌وپنجمین دوره خود می‌شود.

وی افزود: در این دوره، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی متقاضی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و بنگاه‌های واجد شرایط در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

زاده قشمی هدف از برگزاری این فراخوان را ترویج و گسترش فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان عنوان کرد و گفت: این فرآیند با ایجاد فضای رقابتی میان بنگاه‌های اقتصادی، زمینه ارتقای عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی و تقویت رویکرد مسئولانه آنها در قبال حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت اضافه کرد: حضور بنگاه‌های اقتصادی در این فرآیند، علاوه بر فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد آنها در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان، فرصتی برای معرفی بنگاه‌های برتر و الگوسازی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی از تمامی بنگاه‌های اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دعوت کرد برای حضور در فرآیند ارزیابی بیست‌وپنجمین دوره، از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه Hemayat.cppo.ir نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

کد مطلب 6971674

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