به گزارش خبرگزاری مهر، حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت و دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، با اعلام آغاز فراخوان بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: این رویداد پس از ربع قرن برگزاری، به یکی از برنامه‌های مهم ملی در زمینه شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شده و امسال وارد بیست‌وپنجمین دوره خود می‌شود.

وی افزود: در این دوره، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی متقاضی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و بنگاه‌های واجد شرایط در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

زاده قشمی هدف از برگزاری این فراخوان را ترویج و گسترش فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان عنوان کرد و گفت: این فرآیند با ایجاد فضای رقابتی میان بنگاه‌های اقتصادی، زمینه ارتقای عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی و تقویت رویکرد مسئولانه آنها در قبال حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت اضافه کرد: حضور بنگاه‌های اقتصادی در این فرآیند، علاوه بر فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد آنها در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان، فرصتی برای معرفی بنگاه‌های برتر و الگوسازی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی از تمامی بنگاه‌های اقتصادی متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دعوت کرد برای حضور در فرآیند ارزیابی بیست‌وپنجمین دوره، از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه Hemayat.cppo.ir نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.