به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رضا زرین‌گل با تشریح عملکرد بازرسی و نظارت ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کالا و مسافر در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع ۷ هزار و ۲۲۵ مورد بازرسی در این بخش در سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، یک هزار و ۲۸۳ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۲۹ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت با اشاره به جزئیات تخلفات شناسایی‌شده تصریح کرد: در مجموع یک هزار و ۴۳۱ مورد تخلف در این پرونده‌ها احصا شده که عمده آن‌ها مربوط به گران‌فروشی با ۷۹۸ مورد (حدود ۵۶ درصد) است. همچنین ۴۵۴ مورد (حدود ۳۲ درصد) به عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه و ۱۷۹ مورد (حدود ۱۳ درصد) به سایر تخلفات اختصاص دارد.

زرین‌گل خاطرنشان کرد: تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده جهت رسیدگی و صدور رأی به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم و تشدید نظارت‌ها در این حوزه، از آمادگی کامل سامانه ۱۲۴ و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد و گفت: برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر با جدیت ادامه خواهد داشت.