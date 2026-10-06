ناپایداری هوای قزوین تا پایان هفته ادامه دارد

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با عبور متناوب امواج تراز میانی جو، شرایط جوی استان قزوین تا پایان هفته ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت آسمان بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی مرتفع، با افزایش ابر همراه می‌شود و در برخی ساعات احتمال شکل‌گیری رگبار باران، رعدوبرق و وزش بادهای لحظه‌ای با شدت بالا وجود دارد.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: فعالیت این ناپایداری‌ها از بعدازظهر امروز سه‌شنبه افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تا اواخر وقت فردا چهارشنبه، برخی مناطق استان شاهد شرایط جوی ناپایدارتر و محسوس‌تری باشند.

بهروزی با اشاره به احتمال وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید در این بازه زمانی، از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع از حضور غیرضروری در فضای باز در زمان تشدید ناپایداری‌ها خودداری کنند.