فعالیت سامانه بارشی در زنجان؛ احتمال تگرگ و رگبارهای پراکنده وجود دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، شرایط جوی استان زنجان از امروز تا پایان هفته تحت تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات، غالباً ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه از امروز، سه‌شنبه، در استان آغاز می‌شود و بخش اصلی فعالیت آن از ظهر امروز تا عصر چهارشنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در این بازه زمانی، احتمال وقوع بارش در اغلب مناطق استان افزایش می‌یابد و بارش‌ها می‌تواند به شکل رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق همراه با تگرگ باشد.

رحمان‌نیا با اشاره به احتمال وقوع تگرگ در برخی مناطق استان، گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول نسبت به تغییرات شرایط جوی و مخاطرات احتمالی این سامانه توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: هرچند عمده فعالیت سامانه بارشی از ظهر امروز تا عصر چهارشنبه پیش‌بینی شده است، اما ناپایداری‌های جوی در روزهای بعد نیز ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار هواشناسی در ارتباط با فعالیت این سامانه خبر داد و گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد، هشدار هواشناسی صادر شده است و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی توصیه‌های ارائه‌شده در این هشدار را مورد توجه قرار دهند.

رحمان‌نیا همچنین درباره وضعیت وزش باد در استان اظهار کرد: سرعت وزش باد در برخی ساعات افزایش خواهد یافت و به‌ویژه در اواسط روز چهارشنبه، سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرعت وزش باد همزمان با فعالیت سامانه بارشی می‌تواند موجب تغییرات موقتی در شرایط جوی شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان در زمان فعالیت سامانه، از حضور در مناطق باز و نقاط مستعد مخاطرات جوی پرهیز کنند و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: کمینه دمای هوا طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه در اغلب مناطق استان با افزایش نسبی همراه خواهد بود.

رحمان‌نیا افزایش پوشش ابر را از عوامل مؤثر بر افزایش نسبی دمای کمینه عنوان کرد و افزود: افزایش ابر و شرایط جوی ناشی از فعالیت سامانه بارشی موجب می‌شود کمینه دمای هوا طی این روزها نسبت به روزهای قبل افزایش نسبی داشته باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید، شهروندان باید در مدت فعالیت سامانه بارشی، آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و متناسب با شرایط جوی، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.