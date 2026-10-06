محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت تناوبی جریانات کم‌وبیش ناپایدار در منطقه تا اواخر هفته است.

وی افزود: بر این اساس، طی این مدت آسمان گیلان غالباً ابری و در برخی مناطق همراه با مه یا مه‌آلودگی خواهد بود و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط می‌تواند به‌صورت موقتی شدید باشد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به احتمال وقوع بارندگی در برخی مناطق استان تصریح کرد: بارش‌ها در بعضی نقاط به‌صورت رگباری خواهد بود و احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ نیز وجود دارد.

دادرس ادامه داد: از عصر سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه با تقویت ناپایداری‌ها، بارش‌ها در برخی مناطق استان به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها تشدید شده و گاهی به‌صورت رگباری و موقتی شدید خواهد بود.

وی گفت: در این زمینه هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۳۶ صادر شده است و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه جوی توجه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته بیان کرد: از پنجشنبه تا ظهر جمعه با تضعیف ناپایداری‌ها، شرایط برای افزایش نسبی دما و در برخی مناطق کاهش ابر فراهم خواهد شد.