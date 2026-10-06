هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی؛ هوا بارانی می شود

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: طبق نقشه های پیش بینی و پیش یابی بارش های رگباری در استان که از روز دوشنبه اغاز شده امروز سه شنبه با شدت بیشتری ادامه می یابد.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی با فعالیت سامانه بارشی در منطقه، بعدازظهر امروز در اغلب نقاط استان شاهد رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید خواهیم بود.

قربانپور ادامه داد: پیرو هشدار سطح نارنجی صادر شده، با ادامه بارندگی‌ها برخی نقاط استان با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط استان مواجه خواهند شد.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ غربی اضافه کرد: از روز چهارشنبه هرچند با تضعیف سامانه از شدت ناپایداری‌های جوی در استان کاسته خواهد شد ولی بارش‌های پراکنده در برخی نقاط تداوم دارد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی ها از نالوس اشنویه با سه میلیمتر گزارش شده است اظهار کرد: از روز پنجشنبه جوی پایدار بر استان حاکم می‌شود که تا اوایل هفته آینده ادامه می‌یابد.

قربانپور بیان کرد: از نظر دمایی طی شبانه روز گذشته گذشته دمای ارومیه بین ۹ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است. در این مدت تخت سلیمان با دمای پنج درجه و نقده با ۲۷ درجه سانتی‌گراد، به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان‌غربی گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: براساس الگوهای دمایی با شمالی شدن جریانات در منطقه طی امروز بطور موقت، دماهای بیشینه در استان کاهش می‌یابد.