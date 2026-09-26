نصب بیش از یک میلیون کنتور هوشمند برق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جمعی از مدیران شرکت توانیر در بازدید از سامانه ها و مراکز هوشمند برق پایتخت، در جریان دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی شبکه و خدمات صنعت برق در شهر تهران قرار گرفتند و همزمان با این بازدید کامبیز ناظریان، مدیرعامل برق پایتخت، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در مسیر توسعه خدمات هوشمند، گفت: هم اکنون نصب کنتورهای هوشمند در پایتخت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته است و با بهره‌گیری از این تجهیزات، شرایط پایش مصرف برق مشترکان به صورت برخط بیش از گذشته فراهم شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بخش عمده‌ای از خدمات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال حاضر به صورت غیرحضوری به مشترکان در شهر تهران ارائه می‌شود و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی، افزایش سرعت پاسخگویی و ارتقای رضایتمندی شهروندان داشته است.

ناظریان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه خودروهای هوشمند صنعت برق تهران افزود: در این بخش نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و توسعه خودروهای هوشمند می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات و پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه هوشمندسازی صنعت برق و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان داشته باشد.