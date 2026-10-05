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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تعویض بیش از ۶ هزار کنتور معیوب در یزد

تعویض بیش از ۶ هزار کنتور معیوب در یزد

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از تعویض ۶ هزار و ۴۱۲ کنتور معیوب و نصب ۵ هزار و ۵۸۳ کنتور جدید در طرح مهتاب طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی اظهار کرد: اجرای طرح مهتاب از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، به کاهش برآوردی ۱۰.۷ مگاوات از توان مصرفی شبکه منجر شده است.

وی افزود: در این طرح ۱۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری شناسایی و جمع‌آوری و ۱۳ مورد برق غیرمجاز مربوط به دستفروشان و اصناف سیار نیز برچیده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، تست و بررسی ۲ هزار و ۳۹۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی، انجام ۳ هزار و ۹۱۸ مورد تست دیماندی و احصای پنج میلیون و ۱۰۴ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی را از دیگر اقدامات طرح مهتاب عنوان کرد.

جلیلی ادامه داد: در راستای ساماندهی فرآیند قرائت و کنترل مصرف، تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت به ۳۱ هزار و ۹۲۰ مشترک کاهش یافته و یک هزار و سه دستگاه فیوز محدودکننده توان مصرفی نیز نصب شده است.

وی از بازدید و تست ۷۰۰ مسجد و مرکز مذهبی، تنظیم ۲ هزار و ۱۹۷ دستگاه ساعت نجومی و تعدیل ۹ هزار و ۳۵۸ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: در بخش توسعه و بهسازی شبکه نیز ۱۰۲ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۸ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت احداث شده است.

کد مطلب 6968656

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    نظرات

    • مجید IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      مشکل برق حل میشه
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      هوشمندسازی کنتورهای مصرفی خانوار کلیه اقلام مصرفی خانواروهوشمندسازی کلیه فروشگاههای عرضه موادمصرفی خانوارها ازضروریات زندگی امروزه است که بایداجراشودانشاالله..

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