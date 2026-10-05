تعویض بیش از ۶ هزار کنتور معیوب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی اظهار کرد: اجرای طرح مهتاب از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، به کاهش برآوردی ۱۰.۷ مگاوات از توان مصرفی شبکه منجر شده است.

وی افزود: در این طرح ۱۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری شناسایی و جمع‌آوری و ۱۳ مورد برق غیرمجاز مربوط به دستفروشان و اصناف سیار نیز برچیده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، تست و بررسی ۲ هزار و ۳۹۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی، انجام ۳ هزار و ۹۱۸ مورد تست دیماندی و احصای پنج میلیون و ۱۰۴ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی را از دیگر اقدامات طرح مهتاب عنوان کرد.

جلیلی ادامه داد: در راستای ساماندهی فرآیند قرائت و کنترل مصرف، تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت به ۳۱ هزار و ۹۲۰ مشترک کاهش یافته و یک هزار و سه دستگاه فیوز محدودکننده توان مصرفی نیز نصب شده است.

وی از بازدید و تست ۷۰۰ مسجد و مرکز مذهبی، تنظیم ۲ هزار و ۱۹۷ دستگاه ساعت نجومی و تعدیل ۹ هزار و ۳۵۸ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: در بخش توسعه و بهسازی شبکه نیز ۱۰۲ کیلومتر سیم به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۸ دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت احداث شده است.