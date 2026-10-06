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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

«نغمه‌های سرزمینم» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود

«نغمه‌های سرزمینم» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود

«گروه حرکت تهمینه» در همراهی با گروه موسیقی «نوشه»، روز جمعه هفدهم مهر «نغمه‌های سرزمینم» را در قالب یک اجرای ویژه بانوان به میزبانی تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه حرکت تهمینه، «نغمه‌های سرزمینم» به طراحی و کارگردانی تهمینه شهمیر نوری با هدف معرفی و پاسداشت رقص‌های محلی ایران و نمایش بخشی از تنوع فرهنگی و هنری سرزمین ایران، ویژه بانوان اجرا می‌شود.

در این اجرا، گروه موسیقی «نوشه» به سرپرستی نیوشا بریمانی، تهیه کنندگی نیوشا بریمانی و مجموعه «اکسیر نوین» میزبان «گروه حرکت تهمینه» خواهند بود.

این کنسرت-نمایش بر موسیقی و سه مجموعه حرکات موزون فولکلور و محلی ایرانی و یک اجرای سماع محوریت دارد.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است:

این دومین اثر اجرایی «گروه حرکت تهمینه» است که در ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای و تجربی آن از زمان تشکیل به اجرا در می‌آید.

اجرای «نغمه‌های سرزمینم» در همراهی با کنسرت موسیقی گروه «نوشه» روز جمعه ١٧ مهر ساعت ۱۴، به مدت ١٢٠ دقیقه به صحنه می‌رود.

کد مطلب 6969687
علیرضا سعیدی

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