زنان باید افتخارات ایران ‌زمین و الگوهای موفق را بازخوانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رویا حیدرزاده پیش از ظهر سه شنبه در اجلاسیه «فاتحان مهر و ایثار آذربایجان ‌غربی» که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در عرصه‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حضور زنانی هستیم که در کنار حفظ محیط خانواده، در عرصه‌ های گوناگون جامعه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به آغاز دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی پس از پیروزی آن، تصریح‌ کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن دریافت که جنس این انقلاب با سایر انقلاب‌ها متفاوت است و همین مسئله موجب آغاز دشمنی با ملت و انقلاب اسلامی شد چرا که این انقلاب از رهبری عالم و دانشمند و ملتی مقاوم و ولایت‌پذیر برخوردار بود.

حیدرزاده ادامه داد: یکی از نخستین پیام‌های امام خمینی (ره) توجه به نقش زنان در تربیت نسل مبارز و انقلابی و کمک به پیروزی انقلاب اسلامی بود چرا که زنان با بهره‌گیری از احساسات و عواطف زنانه می‌توانند انسان‌هایی متعادل تربیت کنند که زمینه‌ ساز تعالی جامعه باشند.

وی با اشاره به اینکه اگر نقش بانوان در جریان انقلاب اسلامی نبود، پیروزی انقلاب به‌ مراتب دشوار تر می‌شد، تصریح کرد: تربیت نسل و فرزند نیز می‌تواند یک مجاهدت باشد و صبر و پایداری مادران و زنان ایرانی، نوعی مجاهدت خاموش است که آنان به نمایش گذاشته‌اند.

با اشاره به ضرورت مقابله با روایت‌های منفی درباره جایگاه زنان در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دشمن از همه ابزارها استفاده می‌کند تا چنین القا کند که انقلاب اسلامی زنان را محدود کرده و آزادی را از آنان گرفته است و در تلاش است با سیاه‌نمایی، نقش زنان را تغییر دهد.

حیدرزاده با تاکید بر اهمیت روایتگری و تبیین، یادآورشد: امام شهید همواره برای مقابله با این سیاه‌نمایی بر روایتگری و تبیین تأکید داشتند، چراکه اگر ما روایتگری نکنیم، دشمن روایتگری خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه آذربایجان ‌غربی در میان شهدای زن کشور، اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با تقدیم ۷۰۰ شهیده زن، هشت درصد شهدای زن کشور را به خود اختصاص داده است و این بانوان می‌توانند الگو و درس زندگی برای زنان جامعه باشند.

حیدرزاده به جایگاه شهیده «شرافت ‌السادات خسروی» اشاره و اظهار کرد: این اجلاسیه به یاد شهیده شرافت‌السادات خسروی برگزار شده است؛ بانویی که مادر چهار فرزند شهید و همسر شهید بود و خود نیز به درجه شهادت نائل شد و می‌تواند الگویی برای زنان جامعه ما باشد.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور بر ضرورت بازخوانی و روایت افتخارات کشور تاکید و تصریح کرد: دختران و زنان باید افتخارات ایران‌زمین و الگوهای موفق را بازخوانی و روایت کنند و زن می‌تواند در کنار ایفای نقش خود در خانواده، سنگر خانواده را حفظ کرده و در دیگر عرصه‌ها نیز نقش‌آفرین باشد و از سنگرهای مختلف صیانت کند.