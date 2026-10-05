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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

حسین پارسایی یک تئاتر موزیکال دیگر روی صحنه می‌برد

حسین پارسایی یک تئاتر موزیکال دیگر روی صحنه می‌برد

نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به کارگردانی حسین پارسایی به‌زودی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» بر اساس نمایشنامه‌ای از محمدرضا کوهستانی، به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری به زودی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

در توضیح این نمایش آمده است: «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند.»

اسامی بازیگران و زمان شروع اجراها به‌زودی اعلام می‌شود.

پیش فروش اجراهای نخست از شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲ در سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com آغاز می‌شود.

این روزها نمایش موزیکال «سیاوش» به کارگردانی حسین پارسایی در مجموعه ورزشی انقلاب روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 6968774
ندا زنگینه

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