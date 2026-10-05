به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» بر اساس نمایشنامه‌ای از محمدرضا کوهستانی، به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری به زودی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

در توضیح این نمایش آمده است: «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند.»

اسامی بازیگران و زمان شروع اجراها به‌زودی اعلام می‌شود.

پیش فروش اجراهای نخست از شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲ در سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com آغاز می‌شود.

این روزها نمایش موزیکال «سیاوش» به کارگردانی حسین پارسایی در مجموعه ورزشی انقلاب روی صحنه می‌رود.