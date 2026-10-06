اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: هزار و ۸۹۷مین اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی و نود و هشتمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵، با رضایت خانواده زنده‌یاد محسن عابدی انجام شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این اهداکننده مرگ مغزی که در بیمارستان امدادی شهید کامیاب بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی و انجام فرآیندهای مربوطه، برای عمل اهدای عضو به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان منتصریه منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: کلیه‌های این اهداکننده برای انجام پیوند به بیمارستان بوعلی‌سینا صدرا در شیراز ارسال شد و کبد وی نیز در بیمارستان منتصریه مشهد به یک مرد ۴۵ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند زده شد.

خالقی بیان کرد: قرنیه‌های زنده‌یاد محسن عابدی نیز برای استفاده در اعمال پیوند قرنیه به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: همچنین بخشی از پوست این اهداکننده برای پیوند به بیماران نیازمند در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اختصاص یافت.