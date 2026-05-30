بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۴ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی خالقی اظهار کرد: در یکهزار و هشتصد و سی و دومین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی سعید زارعیان، ۵۰ ساله، پس از معرفی از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مردی ۶۱ ساله از ساکنان بردسکن که از نارسایی کبدی رنج میبرد، پیوند شد.
وی افزود: قرنیههای زندهیاد سعید زارعیان نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بخشی از پوست مرحوم برای پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شده است.
