اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۶ بیمار زندگی دوباره بخشید 

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی از انجام یک‌هزار و هشتصد و هشتاد و یکمین عمل اهدای عضو در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: با ایثار خانواده زنده‌یاد «جواد خمر»، اعضای این جانبخش ۳۸ ساله به بیماران نیازمند عضو پیوند شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: زنده‌یاد جواد خمر که پس از تأیید مرگ مغزی از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی با قدردانی از ایثار و اقدام خداپسندانه خانواده این اهداکننده عضو تصریح کرد: این پیوند، هشتاد و دومین عمل اهدای عضو ثبت‌شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال جاری به شمار می‌رود.

خالقی درباره روند پیوند اعضای این بیمار مرگ مغزی بیان کرد: کلیه‌های این جانبخش گرانقدر توسط تیم پیوند کلیه بیمارستان منتصریه به دو بیمار نیازمند، شامل آقای ۵۶ ساله ساکن سراوان و آقای ۶۴ ساله ساکن باخرز، در این مرکز پیوند زده شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: کبد این اهداکننده نیز در بیمارستان منتصریه به آقایی ۶۴ ساله و ساکن مشهد که از نارسایی حاد کبدی رنج می‌برد، پیوند شد و زندگی دوباره‌ای به وی بخشید.

وی خاطرنشان کرد: قرنیه‌های این زنده‌یاد جهت پیوند به بیماران نیازمند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست ایشان نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.