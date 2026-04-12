۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

مشهد- مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد، موجب نجات ۴ بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک هزارو هشتصدو هشتمین (نهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵) از اهدا کننده مرگ مغزی؛‌ام البنین ترابی داود لی ۵۰ ساله؛ که از بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: کبد زنده یادام البنین ترابی داود لی در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۷ ساله؛ ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج میبرد پیوند شد.

وی افزود: قرنیه‌های مرحومه جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست ایشان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

