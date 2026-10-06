دریافت 2 MB کد مطلب 6969700 https://mehrnews.com/x3dfQN ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ کد مطلب 6969700 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ تورانی: برای ایران با مدال خوشرنگ برمیگردم معصومه تورانی گفت: امیدوارم با کسب مدالی خوشرنگ و ثبت رکوردی خوب، پرچم ایران را بالا ببرم. کپی شد مطالب مرتبط پولادگر: سختترین مسیر پروازی را برای ملیپوشان گرفتیم رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است بدرقه کاروان ایران به پاراآسیایی ناگویا از میدان انقلاب معاون وزیر ورزش: در برابر تابآوری مردم سر تعظیم فرود میآورم پیاتزا:هیچ تیمی چالشهای ما را ندارد؛رسیدن والیبال به المپیک ممکن نیست از رکوردشکنی تا حسرت مدال؛ پرونده ناکامی تیروکمان روی میز بررسی ورزشکاران قزوینی در ناگویا چهار مدال نقره گرفتند برچسبها بازی های آسیایی 2026 ناگویا مدال طلا ورزش
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