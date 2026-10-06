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کد مطلب 6969700
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

تورانی: برای ایران با مدال خوشرنگ برمی‌گردم

تورانی: برای ایران با مدال خوشرنگ برمی‌گردم

معصومه تورانی گفت: امیدوارم با کسب مدالی خوشرنگ و ثبت رکوردی خوب، پرچم ایران را بالا ببرم.

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