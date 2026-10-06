دریافت 14 MB کد مطلب 6969714 https://mehrnews.com/x3dfR5 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ کد مطلب 6969714 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است روحالله رستمی گفت: امیدوارم شایسته نام ایران باشم و با افتخار، پرچم کشورمان را سربلند کنم. کپی شد مطالب مرتبط تورانی: برای ایران با مدال خوشرنگ برمیگردم معاون وزیر ورزش: در برابر تابآوری مردم سر تعظیم فرود میآورم تمدید مهلت اعزام مشمولان کنکوری تا پایان آبان پولادگر: سختترین مسیر پروازی را برای ملیپوشان گرفتیم هشدار فراجا درباره استخدام سربازان فراری بدرقه کاروان ایران به پاراآسیایی ناگویا از میدان انقلاب ورزشکاران قزوینی در ناگویا چهار مدال نقره گرفتند پیاتزا:هیچ تیمی چالشهای ما را ندارد؛رسیدن والیبال به المپیک ممکن نیست برچسبها بازی های آسیایی 2026 ناگویا ورزش پرچم ایران
نظر شما