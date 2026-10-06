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کد مطلب 6969714
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است

رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است

روح‌الله رستمی گفت: امیدوارم شایسته نام ایران باشم و با افتخار، پرچم کشورمان را سربلند کنم.

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