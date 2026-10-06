دریافت 40 MB کد مطلب 6969682 https://mehrnews.com/x3dfQr ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲ کد مطلب 6969682 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲ پولادگر: سختترین مسیر پروازی را برای ملیپوشان گرفتیم سرپرست کاروان ایران گفت: بهدلیل محدودیتهای هوایی، سختترین مسیر پروازی برای اعزام ملیپوشان کشورمان انتخاب شد. کپی شد مطالب مرتبط بدرقه کاروان ایران به پاراآسیایی ناگویا از میدان انقلاب تورانی: برای ایران با مدال خوشرنگ برمیگردم پیاتزا:هیچ تیمی چالشهای ما را ندارد؛رسیدن والیبال به المپیک ممکن نیست رستمی: پرچمداری افتخار سربازی برای وطن است از رکوردشکنی تا حسرت مدال؛ پرونده ناکامی تیروکمان روی میز بررسی معاون وزیر ورزش: در برابر تابآوری مردم سر تعظیم فرود میآورم از حسرت سکو تا ترافیک چهارمیها؛ چرا مدال قایقرانی تک رقمی ماند؟ ۲ طلای ناگویا یادآور روزهای طلایی سیدنی بود؛ وزنهبرداری آیندهدار است ورزشکاران قزوینی در ناگویا چهار مدال نقره گرفتند برچسبها بازی های آسیایی 2026 ناگویا کاروان ورزش ایران پروازهای خارجی
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