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کد مطلب 6969682
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

پولادگر: سخت‌ترین مسیر پروازی را برای ملی‌پوشان گرفتیم

پولادگر: سخت‌ترین مسیر پروازی را برای ملی‌پوشان گرفتیم

سرپرست کاروان ایران گفت: به‌دلیل محدودیت‌های هوایی، سخت‌ترین مسیر پروازی برای اعزام ملی‌پوشان کشورمان انتخاب شد.

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