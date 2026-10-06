ورزشکاران قزوینی در ناگویا چهار مدال نقره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر علی‌شائی با اشاره به عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران گفت: کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۱۹ مدال طلا و ۵۲ نشان درخشید و چهار ورزشکار قزوینی نیز چهار مدال نقره به دست آوردند. بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: درخشش ورزشکاران کشورمان در این رقابت‌ها جلوه‌ای از عزم، اراده و شایستگی قهرمانان ایران بود.

وی افزود: کاروان ایران در این دوره موفق به کسب ۱۹ مدال طلا و در مجموع ۵۲ نشان شد که در مقایسه با دوره گذشته، تعداد مدال‌های طلا ۶ نشان افزایش داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین این موفقیت را به ورزشکاران، مربیان، کادر فنی، خانواده قهرمانان و جامعه ورزش کشور تبریک گفت و بیان کرد: افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در این رقابت‌ها موجب شادی و غرور مردم کشور شد.

علی‌شائی با اشاره به عملکرد ورزشکاران قزوینی در بازی‌های آسیایی ناگویا ادامه داد: رضا علیپور در سنگنوردی، علی‌اصغر آسیابری در کاراته، زهرا خدابنده‌لو و زکیه ململی در کبدی موفق به کسب چهار مدال نقره شدند.

وی افزود: ورزشکاران قزوینی با تعصب و غیرت مثال‌زدنی در موفقیت کاروان ایران نقش داشتند و توانستند توانمندی ورزش استان را در یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا به نمایش بگذارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین از حمایت مسئولان ارشد استان از ورزشکاران قزوینی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم روند موفقیت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند.