پرداخت وام صندوق بازنشستگی کشوری به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله سلیمانی گفت: متقاضیان دریافت این وام، یک ماه فرصت دارند درخواست خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری ثبت کنند.

وی افزود: این تسهیلات برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده و مبلغ وام برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۲۵ میلیون تومان و برای دانشجویان مقطع دکتری ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

سلیمانی با تأکید بر تسهیل فرایند ثبت درخواست این تسهیلات گفت: در این دوره نیز همانند فرایند ثبت‌نام وام ازدواج فرزند بازنشستگان، متقاضیان نیازی به بارگذاری، اسکن یا ارسال مدارک به صندوق ندارند و بررسی درخواست‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و قابل استعلام از طریق سامانه ایرانداک انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: وارد کردن کد رهگیری سامانه ایرانداک و تأیید پروپوزال در زمان ثبت درخواست الزامی است و متقاضیان باید پیش از ثبت درخواست، از تأیید پروپوزال خود در سامانه ایرانداک اطمینان حاصل کنند.

وی تصریح کرد: پروپوزال‌های مورد پذیرش برای دریافت این تسهیلات باید از تاریخ اول فروردین‌ ۱۴۰۳ به بعد به تأیید رسیده باشند و درخواست‌هایی که دارای شرایط تعیین‌شده نباشند، در فرایند بررسی مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در مهلت یک‌ماهه تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست خود از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/Auth-api اقدام کنند.

وی تاکید کرد: متقاضیان برای جلوگیری از بروز مشکل در فرایند بررسی درخواست، لازم است اطلاعات مربوط به کد رهگیری ایرانداک و تأیید پروپوزال را به‌ صورت دقیق وارد کنند.