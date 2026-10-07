به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی عصر چهارشنبه در آئین آغاز رسمی رویداد تخصصی «صبا» اظهار کرد: رویداد «صبا» یک جریان ملی است که با راهبری اداره کل امور خانواده سازمان تبلیغات اسلامی کشور با هدف شناسایی و توانمندسازی موسسات، مجموعه‌ها و فعالانِ حوزه همسرگزینی، همسان گزینی و ترویج ازدواج برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود پیشرفت‌های ارتباطی همچنان مسئله شناخت زوجین و واسطه‌گری یکی از خلاهای موجود در مسیر ازدواج است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق حوزه واسطه‌گری ازدواج را تقویت کرد تا موانع موجود بر سر راه جوانان کاهش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه همدان از نخستین استان‌های برگزارکننده این رویداد است، افزود: هم‌اکنون ۸۰ کنشگر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند اما معتقدیم تعداد فعالان این حوزه بیش از این است و تمامی این افراد باید شناسایی و در قالب یک شبکه منسجم برای هم‌افزایی بیشتر سازمان‌دهی شوند.

حجت الاسلام گرجی در ادامه به راهبردهای اجرایی این رویداد پرداخت و گفت: در رویداد «صبا» نگاه ویژه‌ای به ظرفیت محلات و مساجد شده است و کنشگران آموزش‌دیده پس از توانمندسازی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف مستقر شده و با تکیه بر طرح‌های محله محوری برای تشویق جوانان و رفع موانع ازدواج نقش‌آفرینی خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد فقط به برنامه‌های ستادی محدود نمی‌شود بلکه کارگاه‌های علمی و مهارتی برای کنشگران برگزار خواهد شد که نقطه اوج آن همایش بزرگ روز ۲۲ مهرماه در استانداری همدان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی جوانان، اظهار کرد: مسئله طولانی بودن صف دریافت تسهیلات ازدواج مانعی جدی و نیازمند پیگیری و تسهیل است.

وی افزود: به منظور حمایت مادی از جوانان برنامه‌ریزی برای تشکیل رسمی مجمع خیرین ازدواج در دستور کار قرار دارد تا از ظرفیت نیکوکاران برای هموارسازی مسیر تشکیل خانواده استفاده شود.

حجت الاسلام گرجی از معرفی طرح «عهد باوری» در همایش اصلی خبر داد و افزود: در این طرح کنشگران حوزه ازدواج برای نقش‌آفرینی موثر در مسیر ترویج و تسهیل ازدواج، متعهد می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های جانبی بر لزوم فضاسازی شهری، تولیدات رسانه‌ای و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان دانشگاه تاکید کرد و با اشاره به اینکه حضور مهمانان ملی و کارشناسان برجسته در شهرستان‌های استان نیز پیش‌بینی شده است، افزود: رویداد «صبا» نباید به برنامه‌ای یک هفته‌ای و مقطعی تبدیل شود چراکه هدف ما تداومِ نهضت ازدواج آسان و پایدار در تمام طول سال و در همه نقاط استان همدان است.